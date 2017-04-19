談前瞻城鄉建設 柯文哲：台北只要76億元

立法院經濟聯席委員會今舉行前瞻基礎建設公聽會。台北市長柯文哲出席發言表示，各縣市以「搶錢」態度看待前瞻基礎建設，但他主張以「copay」方式處理，如果中央全額補助，不吃白不吃的心態就出來了；他也說，台北作為台灣首都，很多建設不只限於台北，而是用於全台灣，如果台北可實驗成功，未來各縣市都可以複製，因此提出北美館擴建、老房子計畫、南港機廠、長照據點及道路智慧管理系統等需求，城鄉建設編列全部1300億元，只要76億元就好。

柯文哲以北美館為例，收藏的不只是台北畫家，而是蒐羅整個台灣前輩的圖畫，因此北美館不只是台北的美術館，而是台灣的美術館。而政府力推的長照2.0計畫，柯文哲說，無可諱言，台北市因資源豐富、社福系統完整，很多制度要試辦，台北市願意當先驅（pioneer）。

柯文哲表示，政治需要實驗，但徒法不足以致行，不要以為通過一個法令，「王子跟公主就可以過著幸福快樂的生活」，制度本身需要資源，例如長照2.0、老人照顧計畫，如果做出成功案例，未來可以推廣至各縣市。他也以軟體設計打比方，第一套軟體需要人力、物力，但一旦成功，大家都拿去複製、拿去用。

柯文哲強調，台北在台灣是政策「前瞻者」，試驗計畫只有台北才有能力去執行，且當初台北市在報計畫時，都是本來就要做的，只是中央出一點錢，將會做得更快。

另外，柯文哲除了提出北美館擴建、長照據點補助外，亦提出老房子保存再生、南港生技產業聚落以及道路管線智慧管理系統等需求，一共只要76億元，「這是很務實的要求」。

(中時)