談前瞻城鄉建設 柯文哲：台北只要76億元
立法院經濟聯席委員會今舉行前瞻基礎建設公聽會。台北市長柯文哲出席發言表示，各縣市以「搶錢」態度看待前瞻基礎建設，但他主張以「copay」方式處理，如果中央全額補助，不吃白不吃的心態就出來了；他也說，台北作為台灣首都，很多建設不只限於台北，而是用於全台灣，如果台北可實驗成功，未來各縣市都可以複製，因此提出北美館擴建、老房子計畫、南港機廠、長照據點及道路智慧管理系統等需求，城鄉建設編列全部1300億元，只要76億元就好。
柯文哲以北美館為例，收藏的不只是台北畫家，而是蒐羅整個台灣前輩的圖畫，因此北美館不只是台北的美術館，而是台灣的美術館。而政府力推的長照2.0計畫，柯文哲說，無可諱言，台北市因資源豐富、社福系統完整，很多制度要試辦，台北市願意當先驅（pioneer）。
柯文哲表示，政治需要實驗，但徒法不足以致行，不要以為通過一個法令，「王子跟公主就可以過著幸福快樂的生活」，制度本身需要資源，例如長照2.0、老人照顧計畫，如果做出成功案例，未來可以推廣至各縣市。他也以軟體設計打比方，第一套軟體需要人力、物力，但一旦成功，大家都拿去複製、拿去用。
柯文哲強調，台北在台灣是政策「前瞻者」，試驗計畫只有台北才有能力去執行，且當初台北市在報計畫時，都是本來就要做的，只是中央出一點錢，將會做得更快。
另外，柯文哲除了提出北美館擴建、長照據點補助外，亦提出老房子保存再生、南港生技產業聚落以及道路管線智慧管理系統等需求，一共只要76億元，「這是很務實的要求」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。