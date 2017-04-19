郭富城低調！方媛配合沒戴戒指

郭富城與方媛在婚禮上沒有戴戒指。（圖／取自on.cc）

郭富城（城城）昨迎娶29歲方媛，僅請10桌的他，在婚事上一向低調，而據悉女方擄獲他的原因，就是甘願做個背後的小女人。兩人昨現身婚禮現場時，被發現都沒有戴戒指，城城只戴名錶，方媛也僅配戴手鐲。

郭富城昨和方媛在婚宴上都沒有佩戴戒指，儘管曝光的婚紗照中兩人有戴，但城城向來低調，方媛也配合老公，婚宴上只戴著手鐲入場。據悉方媛整場婚禮上換了三套禮服，曝光的白金婚紗與中式紅色禮服外，晚裝她是以一套傘裙設計出場，被指應該是想遮孕肚；而婚禮到了晚上9點半左右，雙方進行簽字儀式，方媛感動落淚，至於城城則是強忍淚水。

(中時電子報)