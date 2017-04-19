敗血症昏迷5天5夜 歌后美黛80大壽前拚完這事

金嗓歌后美黛去年挺過生死關頭，想趁80大壽前，完成自傳。(中時資料照片)

曾演唱〈意難忘〉、〈寒雨夜〉等名曲的資深歌手美黛，出道餘1甲子，有「金嗓歌后」美稱，去年因小感冒引發大病症，78歲的她病情加重並檢查出胃、食道都潰傷，更因敗血症昏迷5天5夜，清醒後也看開了身後事，交代子女不要急救，如今她病癒復出，活得更加積極，立誓今年要開演唱會，還要在80歲大壽前完成「這件事」。

據《自由時報》報導，美黛透露雖然去年大病一場目前已經好了許多，但現仍有慢性病纏身，高血壓加上末梢神經等病症，得靠藥物控制，唱功了得的她，無奈透露之前一唱歌就發抖，「人家以為我是在緊張，其實我無法控制」，而這10年都會參加金曲演唱會的美黛，本來去年還打算開「美黛講唱會」，卻都因病取消，上週她現身演唱會彩排，透露沒打算開個唱，因為「老人家搶不過人家」，但強調熱情還在。

而對音樂仍相當有熱忱的美黛，5月將在「2017金嗓金曲演唱會」開場，同時，也開始了自傳的大工程，她親筆撰寫，希望將數十年的歌唱人生與音樂歷程記錄下來，盼趕在80大壽前，完成這部作品。

(中時電子報)