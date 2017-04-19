反年改推擠首長 政院譴責暴力

抗議民眾與警方發生衝突。（陳信翰攝）

抗議民眾與警方發生衝突。（陳信翰攝）

反年改抗議人士昨晚夜宿立法院，發動立法院圍城，抗議立法院不聆聽民意，年改法案要溯及既往。今天要進立院參加前瞻建設的各縣市首長、立委，都給予推擠，有的首長甚至被挨拳，對此，行政院發言人徐國勇表示，行政院對此表示遺憾並譴責暴力，希望民眾理性表達意見。

今天立法院外抗議民眾推擠立法委員及縣市長，包括張花冠、鄭文燦、柯文哲、魏明谷等首長都被推擠，狼狽進入立法院，驚恐進入立法院，柯p還說被挨好幾拳，副市長林欽榮還因推擠手被撞上蛇籠割傷流血，場面混亂。

不論藍綠立委，包括蔡易餘、羅致政、王定宇、徐永明等立委、官員、媒體等，都被反年金團體包圍盤查，很多官員想進立法院開會，不得其門而入。

針對首長被阻止進場，甚至動手毆打等舉動，徐國勇表示，行政院對此表示遺憾並譴責暴力，希望民眾理性表達年金各項意見。

(工商)