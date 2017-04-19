喝郭富城喜酒 邱淑貞愛女一身潮裝搶鏡

沈月(圖中)和爸媽一起參加郭富城婚宴。(圖／翻攝東網)

邱淑貞穿黑色禮服，沈月一身大紅潮裝。(圖／翻攝東網)

沈月曬出參加婚宴照。(圖／翻攝自沈月IG)

香港天王郭富城18日在半島酒店舉辦婚宴，迎娶29歲女友方媛，好友張智霖、沈嘉偉等都是座上賓，沈嘉偉和妻子邱淑貞帶著愛女沈月同歡，沈月穿著大紅潮服，成為全場焦點。

邱淑貞大女兒沈月雖然才15歲，但遺傳媽媽優良基因，已有女神風範，相較於媽媽透膚黑色低胸禮服，她選擇穿上大紅運動潮服戴墨鏡現身，腳上還踩著紅色高跟鞋，一身勁裝酷帥有型，吸引不少鎂光燈焦點，現場路人粉絲也紛紛拿起相機拍照。

(中時電子報)