魏明谷入立院爭前瞻計畫預算 遭反年改民眾推擠

抗議年金改革民眾昨晚夜宿立法院外，今天上午繼續包圍立法院，不讓立委與官員進立法院開會。今天另一場公聽會邀各縣市首長討論前瞻建設計畫，彰化縣長魏明谷應邀前往出席，上午8時50分左右，行經青島東路時，遭現場多位不明人士攔阻包圍，不讓魏明谷等進入立法院，雙方一路拉扯，魏明谷多次表明其身份，仍遭民眾推擠，甚至遭潑水、踹腳，最後在警力戒護下才終於進去。

魏明谷說，北上為彰化爭取前瞻建設，遭到非理性的暴力推擠，年金改革或許有不同意見，呼籲應該理性表達訴求。

(中時)