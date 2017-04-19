白沙屯媽祖首次到斗六 鑽轎底民眾爆多
一年一度斗六媽祖文化節遶境活動今天早上七點半鳴炮從受天宮分甲乙兩路線出發，今年首度邀白沙屯媽祖「贊境」，等待鑽轎底的人潮爆多。
白沙屯媽祖的「粉面三媽」今年首度到斗六，白沙屯媽祖的香燈腳（粉絲），也陪同到斗六共襄盛舉，祈求上蒼賜給斗六市民平安。
斗六市公所表示，一大早白沙屯三媽才走出廟埕，已經有信徒跪帶著家人的衣服等候，一早就心想事成的鑽轎底民眾，帶著感恩之心回家。
有趣的是，白沙屯媽祖到斗六繞境也保持著自由風格，不限定路線，今天早上進入鎮東國小加持。
市長謝淑亞表示，這次遶境比往年盛大，隨香的信徒人數眾多，感謝警方幫忙交通疏導，若影響市民通行請大家見諒。
為降低PM2.5汙染與減少炮屑，受天宮事先與友宮溝通，減少施放炮竹，並派一輛環保車沿途就掃。
(中時)
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