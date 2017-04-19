NBA》安森尼已成燙手山芋 美媒：無人問津
根據美國媒體報導，自從「禪師」傑克生明白指出要在夏天將「甜瓜」安森尼交易出去的消息傳出後，安森尼已成為燙手山芋，目前沒有任何球隊願意接手這位麻煩人物。
安森尼與尼克還有兩年5300萬美元的合約，而且安森尼擁有拒絕被交易的權利，也就是說，並不是尼克說要把他交易出去就可以，還得安森尼點頭才行，這無疑大大增加了難度。
有些球隊高層認為安森尼早已過了巔峰時期，又或者是他願意改變角色成為球隊的第二或是第三主將，問題是如果這樣的話球隊還願意用2500萬美元的年薪簽下他嗎？
也有一位東區球隊高層說，安森尼必須先改變自己，唯有這樣才能幫助球隊更上層樓，也才有球隊願意簽他。
其實還是有球隊對安森尼有興趣，其中就包含快艇與騎士，但快艇得看他們在季後賽打得如何，至於騎士則除非詹姆斯要脅球團高層，否則騎士不太願意接納安森尼。
(中時電子報)
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