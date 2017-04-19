張向忠遭強制出境 飛離松山機場返廈門

大陸異議份子張向忠日前來台旅遊卻自行脫團，並稱欲尋求政治庇護，據《旺報》獨家掌握，張向忠目前已被移民署強制出境，於今日早上10點04分搭乘立榮航空B7511班機由松山機場返回廈門。

大陸人士張向忠12日抵達台灣參加八天七夜的環島旅行團，卻在13日自行脫團；17日在新北市新店區由移民署尋獲。

據悉，由於台灣並無政治庇護制度，張也無明顯遭政治迫害事證，不符合難民身分，陸委會及移民署18日調查會商後，將循例於今日將他強制出境。

(旺報)