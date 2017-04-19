大潤發文具大賞 大人系文具主攻文青
大潤發每年光文具可創造上億元業績，即日起至24日推出多款主攻文青的「大人系」文具及周邊商品，其中，包括前年熱銷的《祕密花園》畫冊，曾經創下上架一周被搶光的紀錄，去年仍賣出上千本，目前推出《秘密花園》第3集，可見大人系文具市場穩定發展。
根據國發會預估，2018年老年人口的比例會上升到14%，正式躋身高齡社會之列，到2025年將會成為超高齡社會，屆時每5人就有1位老年人口。大潤發公關沈家卉觀察，隨著人口老化且幼齡人口大幅減少，文具類型也逐漸從吸引學生延伸至吸引大人，讓文具不再只與學生連結。
這次推出的大人系商品，包括擁有60年歷史的北星鉛筆株式會社全新打造的「大人的鉛筆」，靈感來自成年後使用鉛筆的頻率逐漸降低，為了讓人再次感受小時候使用鉛筆的感覺，所以打造大人的鉛筆。
還有「大人的科學：35mm雙眼相機」，可DIY組裝自己的35mm雙眼相機，促銷價399元，等於市價打75折；Kokuyo無針訂書機美壓版，無針也可以訂，5入399元，等於市價81折；療癒系的紙膠帶及花、鳥、四季彩繪童話森林繪本，都受小資女喜愛。
(中時)
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