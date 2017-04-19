逃逸女外勞起貪念 偷衣被逮遭收容

女外勞「朵媞」，因工作證到期，在台四處流浪打工，她因本月12日逛大賣場時，一時起貪念，將4件未結帳的衣服偷走，被店家發現報警而吃上竊盜官司，也被查出是逃逸外勞；台北地檢署考量她已認罪，今天依竊盜罪將她起訴，聲請簡易判決處刑；她因是逃逸外勞，現由移民署收容中。

(中時)