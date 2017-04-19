孫儷道歉打趴男星 鄧超曬照：我的日常

孫儷道歉打趴男星，鄧超曬P圖照，直呼：「我的日常」。（圖／取材自孫儷微博、達志影像）

鄧超、孫儷是大陸演藝圈模範夫妻檔，兩人個性一動一靜，不過彼此互補，夫妻倆各自在戲劇、綜藝，佔有一席之地，而近近期忙拍新戲的孫儷，則曬出打趴男星照並道歉，對此，老公鄧超還把男星的臉P圖成自己，直呼是：「我的日常」。

孫儷近期忙拍電視劇《那年花開月正圓》，她昨（18日）上傳一張把男星壓倒在地照，並道歉「真的特別抱歉，我們戲裡的男演員，幾乎每個人都被我這麼打過。」孫儷還進一步指出「即使沒被我打過，被我虐的、罵得體無完膚的，也是大有人在……我這…真是抱歉。」

鬼靈精怪的鄧超常製造出不少笑料，這回他直接把照片中的男星P圖成自己的臉，直呼是：「我的日常」，還逗趣說「我沒事，不疼」，發文笑翻一票網友。

(中時電子報)