前瞻計畫公聽會 李四川：城鄉建設不前瞻
「前瞻基礎建設計畫特別條例」城鄉建設19日登場，代表新北市政府出席的副市長李四川指出，政院提出的城鄉建設，包括改善停車問題、提升道路品質、校園社區化改造等10個大項，他認為都是政府經常性施政範圍，建議立法院審查特別條例直接刪除，讓全部1372億的經費，逐年編列於政府的公務預算，才符合預算法的精神，政府不應該以浮濫舉債的方式，濫用特別預算。
李四川說，本次政院「城鄉建設」內容完全不符合前瞻定義，易讓外界以及部分媒體都解讀為這1372億的經費是用做選舉綁椿。
李四川強調，立法院不應該通過一條會被稱為選舉綁椿的條文，希望立委能夠秉持預算法中有關政府編列特別預算的精神，刪除特別條例中有關城鄉建設部分的文字。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。