前瞻計畫公聽會 李四川：城鄉建設不前瞻

「前瞻基礎建設計畫特別條例」城鄉建設19日登場，代表新北市政府出席的副市長李四川指出，政院提出的城鄉建設，包括改善停車問題、提升道路品質、校園社區化改造等10個大項，他認為都是政府經常性施政範圍，建議立法院審查特別條例直接刪除，讓全部1372億的經費，逐年編列於政府的公務預算，才符合預算法的精神，政府不應該以浮濫舉債的方式，濫用特別預算。

李四川說，本次政院「城鄉建設」內容完全不符合前瞻定義，易讓外界以及部分媒體都解讀為這1372億的經費是用做選舉綁椿。

李四川強調，立法院不應該通過一條會被稱為選舉綁椿的條文，希望立委能夠秉持預算法中有關政府編列特別預算的精神，刪除特別條例中有關城鄉建設部分的文字。

(中時)