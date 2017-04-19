反年改抗議失序 政院譴責暴力盼理性表達

抗議民眾與警方發生衝突。（陳信翰攝）

立法院今天審查年金改革修法，針對抗議民眾為了阻擋政府官員、立委開會，在各出入口圍堵，一度出現推擠立委及縣市長，甚至動手毆打等失序舉動，行政院發言人徐國勇說，行政院對此表示遺憾並譴責暴力，希望民眾理性表達意見。

(中時)