胡智為大失血 張育成夯第4轟

胡智為今在3A先發5局，被敲8安，失5分。(美聯社資料照)

光芒3A杜漢公牛的台灣投手胡智為，今先發5局，被敲8安，失5分，2次三振，2次保送，自責分率上升到3.94。另外，印地安2A亞克朗橡皮鴨的張育成，敲出左中外野陽春全壘打、本季第4轟，他今5打數1安打，被三振2次；張育成出賽12場，打擊率2成44，12分打點，被三振16次。

(中時電子報)