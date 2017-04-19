全中運雲林縣代表隊授旗　蔡瀞瑢挑戰高女跳高五連霸

106年全國中等學校運動會雲林縣帶代表隊。（雲林縣府提供）

106年全國中等學校運動會將於4月22日起在彰化縣舉行，雲林縣府秘書長黃玉霜今天上午在斗南田徑場為雲林縣代表隊授旗，雲林縣國民中學體育促進會主任委員、斗南高中校長游淑英代表接受。

今年雲林縣代表隊共參加田徑、游泳、桌球、羽球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射擊、角力、拳擊、武術、木球等14項競賽，選手498人、隊職員165人，共計663人參加。

縣府表示，雲林縣代表隊陣容堅強，斗南高中高女跳高選手蔡瀞瑢，在全中運女子跳高項目，已創下史無前例的單項個人4連霸，今年將繼續朝5朝霸邁進。

麥寮高中今年國二的的楊睿萱去年勇奪國女400公尺跨欄金牌，今年也將挑戰衛冕金牌。

105全中運雲林縣代表隊獲得共榮獲11金26銀17銅，全國排名第10名。

(中時)