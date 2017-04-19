搶銀行投案未交贓款 判刑13年定讞

雲林縣男子黃仁郁前年持空氣槍，到台中商業銀行虎尾分行挾持行員搶走644萬多元，他逃亡11天後自行投案，但只交回7600元；一審將黃男判刑9年，二審認為犯行重大且心存僥倖將他依強盜罪判刑13年，最高法院今日駁回定讞，這筆贓款至今下落不明。

判決指出，30歲有詐欺前科的黃男因欠債需款孔急，他在2015年4月17日傍晚，持一把空氣槍騎機車到台中商銀虎尾分行，他向保全員佯稱存款，分行林姓女襄理帶他到櫃檯辦理，他突然勒住林女的脖子，持槍抵住她的頭部，恫令在場行員將錢交出。

行員將644萬元現金交給黃男，他得手後逃逸，慌亂間掉落20萬元，他經友人協助逃亡11天後，主動向警方投案，但只交還7600元贓款，其餘款項他辯稱「不慎遺失」。

雲林地院認為，黃男未全數交回搶來的贓款，空言不慎遺失難予採信，他隱瞞大筆贓款去向，心態僥倖，視法治為無物，將他判刑9年，檢方認為判刑過輕，難昭炯戒，因此提起上訴。台南高分院認同檢方見解，改判刑13年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)