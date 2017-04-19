以小博大可行嗎？揭密北韓真實戰力！
東北亞近來局勢緊張，小國家北韓竟敢直接對美國叫板，令外界震驚。難道北韓真有以小搏大的實力嗎？分析認為，北韓軍力雖不足以進佔他國，但是以火炮夷平鄰近的日本、南韓城市並不困難，而且其核儲量每年都在增加。
法國國際關係與戰略研究所（French Institute of International Relations）近日在其官網發表對北韓軍事力量的評估，從三個面向解析北韓到底有沒有真實力？
在傳統軍力上，北韓軍隊規模不成比例的高，擁有100萬士兵，而且人民皆受過部分訓練，但這支部隊並沒有投射力量，單純是應對外來進攻的防衛力量；武器方面，北韓有4700輛戰車、950架戰鬥機、70艘潛艦，雖然數字龐大，但裝備落後，其海軍也沒有海岸登陸的進攻能力。
以此觀之，若朝鮮半島開戰，北韓還是要以砲彈的遠距離打擊為主，因此可以說它就是一個「彈道國家」。文章指出，北韓的導彈儲備一直維持在特定數量，而射程且從短程到長程皆有，能夠涵蓋南韓、日本全境。
關於核武方面，北韓每年都會額外增加一些量的濃縮鈾來支持其核武庫，而且是在國際監管之外。想要北韓銷毀核武，無疑是要它自廢武功，這點期望並不容易達到。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。