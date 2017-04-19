以小博大可行嗎？揭密北韓真實戰力！

北韓在4月15日的太陽節舉行閱兵，圖為潛艇導彈從廣場經過。(圖/美聯社)

東北亞近來局勢緊張，小國家北韓竟敢直接對美國叫板，令外界震驚。難道北韓真有以小搏大的實力嗎？分析認為，北韓軍力雖不足以進佔他國，但是以火炮夷平鄰近的日本、南韓城市並不困難，而且其核儲量每年都在增加。

法國國際關係與戰略研究所（French Institute of International Relations）近日在其官網發表對北韓軍事力量的評估，從三個面向解析北韓到底有沒有真實力？

在傳統軍力上，北韓軍隊規模不成比例的高，擁有100萬士兵，而且人民皆受過部分訓練，但這支部隊並沒有投射力量，單純是應對外來進攻的防衛力量；武器方面，北韓有4700輛戰車、950架戰鬥機、70艘潛艦，雖然數字龐大，但裝備落後，其海軍也沒有海岸登陸的進攻能力。

以此觀之，若朝鮮半島開戰，北韓還是要以砲彈的遠距離打擊為主，因此可以說它就是一個「彈道國家」。文章指出，北韓的導彈儲備一直維持在特定數量，而射程且從短程到長程皆有，能夠涵蓋南韓、日本全境。

關於核武方面，北韓每年都會額外增加一些量的濃縮鈾來支持其核武庫，而且是在國際監管之外。想要北韓銷毀核武，無疑是要它自廢武功，這點期望並不容易達到。

(中時電子報)