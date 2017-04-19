反年改團體失序 葉俊榮：完整蒐證追究不法

立法院司法及法制委員會今審查年金改革修法，然年改團體為了阻擋政府官員、立委開會，在各出入口圍堵，一度出現推擠、肢體暴力等脫序行為。內政部長葉俊榮也指示警方，對於不當干擾行為，應予適時排除，並完整蒐證，追究不法。

葉俊榮今天一早就進入內政部，並於8點多至警政署瞭解最新狀況及因應作為，作出3點指示，包括確保立法院會議能順利召開、協助立委及官員進入立法院開會以及對不當干擾進出立法院開會的行為，應予適時排除，並完整蒐證，追究不法。

葉俊榮也特別慰勉所有員警的辛勞，並表示必與同仁站在一起，共同面對，共同承擔，期順利達成任務。

(中時)