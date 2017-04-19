4月19日中視午間新聞搶先看

年改法案今審查 群眾立院外擋車抗議

年金改革法案今送立法院審查，抗議群眾夜宿包圍立院，上午群眾在立院外包圍通行車輛，不讓立委進去開會，有立委遭毆打、潑水,現場衝突不斷。

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塑化劑不再列毒物 改關注化學物質

昨天環保署化學局預告了，未來包括塑化劑在內的第四類毒性化學物質，將修正為「關注化學物質」，遭網友質疑是「去毒化」，環保署強調「管理強度沒有改變」

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郭富城婚照曝光 方媛小腹微凸疑懷孕

51歲天王郭富城迎娶29歲大陸女模方媛，在香港半島酒店低調舉辦婚宴，席開約10桌，兩人婚紗照曝光，但在婚宴現場方媛疑似因為懷孕小腹微凸，是不是雙喜臨門?引發話題。

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(中時電子報)