國民黨要求開年改公聽會 柯建銘：先開會再協商

立法院司法及法制委員會上午審查《公務人員退休撫卹法》草案，但藍委要求銓敘部先提年金精算報告，還要舉行公聽會，讓會議無法進入實質討論。民進黨團總召柯建銘主張「先開會、再協商」，至於精算報告，考試院在場就可以詳細說明。

柯建銘說，年金改革議題已經經歷15年、3任總統，這次是唯一的機會，相信國民黨也知道要面對。軍公教付出青春歲月讓國家發展，沒有人故意要製造對立，也不是刻意污名他們，改革是非常痛苦、不得已的，他對被改革公務人員表示歉意，希望他們也能體會國家制度問題，大家一起來面對問題。

柯建銘說，國民黨團要求銓敘部就精算報告提出專案報告，但今天考試院的代表也有到司法委員會備詢，等一下程序問題結束、行政部門提案說明時，就可以先讓考試院直接就精算報告進行報告。

柯建銘表示，國民黨團不敢面對的真相就是內部矛盾外部化、進退失據，國民黨團要求先公聽後審查，但從去年成立年改會至今，開過20場委員會、全國年金會議，共有1300多人次參加，近200萬人使用網路收看，這10個月以來民進黨飽受攻擊，一路忍過來，「公聽會能夠真多元嗎？」如果大家有誠意要處理問題，先開會再協商，年金改革沒有一個黨、一個立委能缺席。

(中時)