國民黨要求開年改公聽會 柯建銘：先開會再協商
立法院司法及法制委員會上午審查《公務人員退休撫卹法》草案，但藍委要求銓敘部先提年金精算報告，還要舉行公聽會，讓會議無法進入實質討論。民進黨團總召柯建銘主張「先開會、再協商」，至於精算報告，考試院在場就可以詳細說明。
柯建銘說，年金改革議題已經經歷15年、3任總統，這次是唯一的機會，相信國民黨也知道要面對。軍公教付出青春歲月讓國家發展，沒有人故意要製造對立，也不是刻意污名他們，改革是非常痛苦、不得已的，他對被改革公務人員表示歉意，希望他們也能體會國家制度問題，大家一起來面對問題。
柯建銘說，國民黨團要求銓敘部就精算報告提出專案報告，但今天考試院的代表也有到司法委員會備詢，等一下程序問題結束、行政部門提案說明時，就可以先讓考試院直接就精算報告進行報告。
柯建銘表示，國民黨團不敢面對的真相就是內部矛盾外部化、進退失據，國民黨團要求先公聽後審查，但從去年成立年改會至今，開過20場委員會、全國年金會議，共有1300多人次參加，近200萬人使用網路收看，這10個月以來民進黨飽受攻擊，一路忍過來，「公聽會能夠真多元嗎？」如果大家有誠意要處理問題，先開會再協商，年金改革沒有一個黨、一個立委能缺席。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。