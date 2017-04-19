老婦吃魚不知誤吞魚鉤 腰痛檢查意外現形
彰化縣1名69歲婦人吃魚，魚鉤一起吞下肚！彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典表示，一般老年人的嚼食敏感度及反應都會退化，該名老婦人應該是吃魚時誤吞魚肚中的魚鉤而不自知。
該名陳姓婦人日前是因腰椎舊疾到彰化醫院骨科就診，X光竟顯示大腸附近有一鉤狀物，長度約1.5公分，放射科人員嚇了一跳，連婦人也吃驚，婦人轉診肝膽腸胃科，陳詩典研判是魚鉤，所幸未刺破腸胃引起劇痛，經服藥追蹤將魚鉤排出。
陳姓婦人回想，懷疑是之前友人釣了一條魚送她，她烹煮後吃下肚，可能因此吃進魚鉤，不過她都沒有吃到魚鉤的感覺，也不知道魚鉤是友人釣起魚後不慎留在魚內，或是該條魚以前就被釣過而留下的。
陳詩典說，陳婦肚內的魚鉤經過食道及胃、小腸都沒有事，發現時判斷已經在盲腸附近，本來要做大腸鏡將魚鉤取出，但婦人甚為排斥，而腹部也沒有疼痛感，因此開些排便劑，希望可以從肛門排出；兩天後再照X光，魚鉤已經不見了，顯見已經排出體外。
陳詩典指出，如果異物位置在內視鏡可取出的食道、胃、直腸等處，最好直接以內視鏡取出，如果要等待排出，觀察3天無法排出或產生腹痛，就要考慮手術取出，不然一旦引發腹膜炎，就有敗血癥之虞。一般而言，直狀的異物比彎狀的異物危險，較不易排出，更是要嚴密觀察。
陳詩典強調，民眾在吞食食物時要細嚼慢嚥且要特別注意魚刺、雞骨等，尤其是老人家更是要特別小心。
(中時)
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