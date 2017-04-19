大數據證實 這樣預防乳癌有效又便宜
根據衛福部國民健康署的資料顯示，乳癌則為婦女癌症發生率的第1名，中國醫藥大學附設醫院健診中心統計接受乳房超音波檢查的4309位婦女中，有4%發現異常，再進而接受檢查約10％發現是早期乳癌，醫師指出，早期乳癌治存活率高達9成，建議40歲以上女姓，要定期接受乳房篩檢早期發現早期治療。
中國附醫健檢中心醫師陳毓隆指出，在乳癌防治上，有鑒於國人乳癌的發生高峰在45到69歲，政府目前有補助45至69歲婦女每2年1次免費乳房攝影檢查，而有二親等以內血親罹患乳癌的婦女，政府補助更可以提前至40歲。
陳毓隆表示，醫學研究證實定期乳房攝影是目前最有效的乳癌篩檢工具，乳房攝影對乳癌產生的微鈣化點有很高的靈敏度，但準確度並非100%，約15%的乳癌無法被發現，尤其東方女性普遍有乳房組織較為緻密的情形。
因此在台灣，除了定期乳房攝影檢查，最好能搭配乳房超音波檢查來提高早期乳癌的偵測率。根據中醫大附醫健檢中心統計105年來院接受健康檢查的民眾數據，接受乳房超音波檢查的4309位婦女中，有174位(約4％）民眾的乳房影像，建議切片檢查病灶。
其中有125位因故未進一步做切片檢查，在49位接受切片檢查的民眾中，有1位是原位癌，有3位是侵襲性乳管癌，約10％為早期癌症。
為了更加有效篩檢乳癌，今年中醫大附醫健檢中心，特別新添「自動式全乳房超音波掃描」系統，可以更精準發現早期乳癌病灶。
陳毓隆說，自動式全乳房超音波掃描系統，由機器全程自動做地毯式全乳房掃描，可掃描約2000張影像，能顯示清晰的乳房病灶，對小於1公分的乳癌與乳管內的病灶診斷率佳，建議40歲以上婦女、如經濟許可，可以定期接受新式乳房超音波檢查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。