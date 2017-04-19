什麼？！眼球體操會導致眼盲？

透過飲食保健，多攝取葉黃素、胡蘿蔔素以及維生素A、B、C、E，都能保護眼睛，最重要的是要掌控使用電腦、手機時間，適時讓眼球休息，才是保障我們僅有一對的靈魂之窗。(圖/達志影像/Shutterstock)

長時間盯著螢幕、電視，眼睛疲累時，我們最常做的動作就是閉起眼睛讓眼球上下左右的轉動以舒緩眼睛乾澀疲累，依據優活健康網報導，日本眼球專家深作秀春表示「眼球體操可能會造成過度眼球移動、拉扯玻璃體，甚至有機會把視網膜扯脫，足以致盲。」然而事實真的是如此嗎？

新竹馬偕醫院眼科陳錫富醫師表示僅有一位學者專家提出這種見解，沒有真實案例；會造成失明，除了先天性眼睛疾病外，劇烈撞擊眼球、強烈震動、或是按摩眼球等因素會導致視網膜剝離，一般輕輕轉動眼球並不會造成眼盲。

陳錫富醫師也提醒，視網膜是相當脆弱的感光神經組織，並不建議一般民眾施做眼球體操。

而上班族及隱形眼鏡族容易有的眼睛疲勞乾澀，陳錫富醫師建議於空閒時間或下班後熱敷眼睛，可以促進眼睛表面油脂的分布，幫助眼球鎖水，亦可點人工淚液舒緩眼睛乾澀，平時透過飲食保健，多攝取葉黃素、胡蘿蔔素以及維生素A、B、C、E，都能保護眼睛，最重要的是要掌控使用電腦、手機時間，適時讓眼球休息，才是保障我們僅有一對的靈魂之窗。

(中時電子報)