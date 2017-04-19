絕美！徜徉花海免飛日！淡水「紫藤花秘境」報你知

徜徉紫藤花海不必飛日本！「滬尾休閒農業區」奼紫嫣紅。（新北市農業局提供）

春暖花開，除有櫻花、杜鵑花、木棉花外，新北市也有尚夯的「紫藤花」！新北市滬尾休閒農業區的紫藤花正盛開，在萬坪的紫藤咖啡園內打造夢幻花園，擁有全台最長的紫藤花隧道與僅見的紫藤樹，與無極天元宮的櫻花相呼應，是雙北市民周末賞花休憩的好去處。

新北市滬尾休閒農業區的紫藤花正盛開。（新北市農業局提供）

時值櫻花盛開的季節，除了淡水無極宮的櫻花外，同樣設於滬尾休閒農業區的紫藤咖啡園不惶多讓盛開著紫藤花，不僅花園占地萬坪大，同時擁有全台最長約300公尺的浪漫紫藤花隧道與全國唯一紫藤樹，僅於花季開放的園區霎時間一片紫氣，人人皆可拍出令人羨煞的美麗照片。

新北市滬尾休閒農業區的紫藤花正盛開。（新北市農業局提供）

亦可一邊欣賞花朵，一邊啜飲咖啡的香醇。想同時享受櫻花、紫藤花雙花魅力不必再搭飛機到日本，從捷運淡水站搭車約20分鐘即可到達，咖啡園限期開放至5月30日，想賞花的民眾可得好好把握。

新北市滬尾休閒農業區的紫藤花正盛開，民眾開欣賞花。（新北市農業局提供）

新北市農業局表式，滬尾休閒農業區為農業局大力推動之農業觀光體驗區，結合區域內吃、喝、玩、樂的特色農家，打造「古厝尋訪觀光區」、「花卉景觀區」與「湧泉無毒農業體驗區」三種建議行程，包含琉璃、濕地、牧場、花卉、螢火蟲、馬術等各式體驗內容。

每週四、五、六、日於北新遊客中心亦有在地農友無毒蔬菜農夫市集，提供民眾一個在雙北市郊親近自然、樂活慢食的世外桃源，同時推廣不一樣的農業經營模式，創造農業新契機。趁著好天氣，趕快相揪好友來趟賞花之旅！嘗美味、看美景，讓自己2017留下滿滿回憶！

(中時電子報)