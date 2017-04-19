房客告贏惡房東張淑晶 可拿回押租金5.2萬

惡房東張淑晶前年將新北市中和區的套房出租給施姓母女，收下5萬多元押金與租金後，卻以漏水維修為由，僅提供另1間房間供放行李，施姓母女要求解約退錢不成，憤而提告要求還錢，沒想到張女竟反咬母女擅帶媒體入屋採訪，要施女賠償「媒體採訪費」10萬元。案經台北地方法院二審普通庭審結，今(19)日判張女須退還5萬2100元確定。

施姓母女提告，2015年2月向張淑晶承租中和套房，押金加上租金共付了5萬3700元，搬進當天張女卻宣稱房屋漏水正在維修，只提供另1間房間讓她們放行李，母女不願接受，要求解約退錢，但張女拒絕，氣得提告並投訴媒體討公道。

不料，張女出庭卻反咬2人擅自解約，應賠違約金，加上亂帶媒體入屋拍照須支付10萬元「媒體採訪費」，總共要賠她26萬多元，更辯稱兩相折抵後，不用再退租金押金給施姓母女。

案經倆母女提告，北院一審簡易庭，認為張女說法不可採，法官判張女要還5萬2100元。張淑晶不服上訴北院二審普通庭，但被判決駁回，全案定讞。

(中時)