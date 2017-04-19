房客告贏惡房東張淑晶 可拿回押租金5.2萬
惡房東張淑晶前年將新北市中和區的套房出租給施姓母女，收下5萬多元押金與租金後，卻以漏水維修為由，僅提供另1間房間供放行李，施姓母女要求解約退錢不成，憤而提告要求還錢，沒想到張女竟反咬母女擅帶媒體入屋採訪，要施女賠償「媒體採訪費」10萬元。案經台北地方法院二審普通庭審結，今(19)日判張女須退還5萬2100元確定。
施姓母女提告，2015年2月向張淑晶承租中和套房，押金加上租金共付了5萬3700元，搬進當天張女卻宣稱房屋漏水正在維修，只提供另1間房間讓她們放行李，母女不願接受，要求解約退錢，但張女拒絕，氣得提告並投訴媒體討公道。
不料，張女出庭卻反咬2人擅自解約，應賠違約金，加上亂帶媒體入屋拍照須支付10萬元「媒體採訪費」，總共要賠她26萬多元，更辯稱兩相折抵後，不用再退租金押金給施姓母女。
案經倆母女提告，北院一審簡易庭，認為張女說法不可採，法官判張女要還5萬2100元。張淑晶不服上訴北院二審普通庭，但被判決駁回，全案定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。