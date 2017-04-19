陸客張向忠已離台 陸委會證實：非強制出境
陸委會表示，針對中國大陸人士張向忠來台脫團，內政部移民署會同相關機關審認其資料及文書，經認定不符現行專案長期居留規定，也不符相關修正草案之精神，已由內政部移民署於19日協助其隨團離境，過程順利，沒有強制。
大陸委員會表示，中國大陸人士張向忠以觀光名義於4月12日入境，13日即脫團失去聯絡，經移民署於17日在新店尋獲，帶回該署聽取其意見並製作筆錄；移民署於昨18日邀集相關機關針對書面筆錄與張先生所提出資料文件進行研商，有關機關並在當天下午與張向忠見面釐清其主張與訴求。
陸委會稱，全案經相關機關審認，尚難認張向忠符合現行專案長期居留規定或相關修正草案的規定，經向張說明後，其充分理解，同意依照兩岸旅遊協議規定，在旅行期間結束，隨原旅行團一同出境。
(旺報)
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