反年改團體推擠 張花冠：我的雙峰幾乎要垮掉了
立法院今日審查年金改革相關法案，反年改團體今早包圍立法院，不讓立委進入開會，連前來參加前瞻計畫公聽會的各縣市首長也不得其門而入。其中嘉義縣長張花冠抵達立院時遭到抗議民眾推擠，無奈表示「我的雙峰幾乎垮掉」。
立法院司法及法制委員會今初審年改修法，反年改團體一早就「圍城」，不讓立委、官員、助理出入，連嘉義縣長張花冠參加前瞻基礎建設公聽會也須在優勢警力下進入立法院。張花冠表示，進來都要一個半小時，「我的雙峰幾乎都要垮掉了」，但「東穿西穿」還是要進來說明嘉義縣情況，呼籲重新調整行政區劃分，才能合理分配資源。
張花冠表示，這一次前瞻基礎建設，每個縣市為了搶錢，大家都很努力、很努力，但嘉義縣卻只能作夢，靠買彩卷、買樂透，但實際上卻連買樂透的錢都沒有，舉債上限早在她接手時達到上限。
(中時電子報)
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