中若管不住北韓再提貿易戰？ 川普：對中立場沒軟化

中國國家主席習近平4月初訪美和美國總統川普見面。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)近日多次和中國國家主席習近平協商，希望可藉中國的施壓，來解決北韓的問題，而川普日前也用稱中國不是「匯率操縱國」來回報，不過此舉也被外界批評他是違背了自己的競選承諾，對中國政策的態度大轉變。而他周二接受電視台的訪問時，大讚習近平是一個非常好的人，還說兩人在習川會時有很好的「化學反應」，不過他也強調自己對中國的立場沒有軟化，只是不想現在破壞對北韓的外交協商，若中國幫不上忙的話，事情會有不同的發展。

川普週二接受電視台訪問，先是在節目上大讚習近平：「他是一個非常好的人，在兩天的時間內，我也有機會深入了解他，我們原本只計畫了15分鐘的會談，但結果卻談了三個小時，而隔一天也是如此，我們之間有很好的化學反應」，接著也稱讚中國在北韓的問題上非常盡心，包括為禁止進口北韓的煤，更說這是雙方協商後對北韓問題前所未有的成就。

而川普也回應了大眾對他中國政策大改變是違了競選承諾的質疑聲浪，他表示：「要不然要我怎麼辦？難不成邊中國一起處理北韓這一個更大問題的同時，還邊和中國打貿易戰嗎？」，接著說：「所以我現在懷著尊敬的心和中國打交道，我非常尊重習近平」也說「中國正在幫助美國」。

不過川普仍稱「對中國的立場沒有軟化」，他補充道：「現在我們就看習近平可以做什麼，也許他幫不了忙，這是有可能的，我認為他正在努力，不過當他無法幫忙時，那將會是完全不同的故事」。而專家也對此分析，川普言下之意只是將和中國開打貿易戰暫擱一旁，在解決完北韓的問題之後，中國可以給予美國多少幫助，來決定美國對中國的貿易問題該怎麼解決，這也充分展現了川普用商人「利益交易」的思維來治國。

(中時電子報)