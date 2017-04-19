「小謝金燕」夜店賣笑扛家計 哭曝當母親的提款機

舒子晨家道中落，自學生時期出來打工，卻頻繁被母親以弟弟為名義討錢，感嘆自己猶如家裡的提款機，至最近才釋懷。(中時資料照片)

身材火辣的女星舒子晨(Nikita)當初參加《大學生了沒》比基尼辣妹單元，試鏡成功當上節目班底，之後又在《超級模王大道2》裡模仿謝金燕，讓天王豬哥亮都說像，開始有了「小謝金燕」封號，逐漸在藝界打開知名度，人氣不俗，其實，她過去曾是父母的掌上明珠，要什麼就有什麼，但後來家道中落，她從學生時期就開始打工補貼家計，卻遭媽媽不斷以各種理由討錢，讓她哽咽感嘆：「我對妳來說只是提款機」。

據《壹週刊》報導，舒子晨小時候仗著父母寵溺，曾是個驕縱的小公主，因此當國小時不再受到父母疼愛，無法理解實情是「家中經濟出現困難」，直到父親糖尿病跑醫院，根本無法工作，她才意識到自己不該如此任性，因而從國三開始到火鍋店、服飾店打工，然父親病情加重，家中的經濟壓力也越來越大，她連學費都得自理，對比之下落差相當大。

舒子晨後來加入了夜店的舞團「Luxy Girls」，薪水多了一倍，然壓力並未減少，因為媽媽卻不時以弟弟的名義討錢，例如：「弟弟上課要買材料，姊姊可以幫忙出嗎？」，她不疑有他，從沒拒絕過，但後來次數實在太頻繁，他忍不住問弟弟，弟弟卻說沒這回事，讓她驚訝不已，無奈心想：「大人可能有困難，但久了之後，覺得我對你們來說只是提款機」。

舒子晨過去很少談到家人，也坦言跟父母感情平淡，只記得父母常因錢吵架，自己夾在中間很為難，如今世面見多了，對於當年的景況：「那時對我來講是一種欺騙，現在可以體諒」，她也直率表示不怕被說不孝，「我不是不在乎他們，只是沒有很常心靈交流而已」，如今仍負擔著父母、弟弟的生活開銷，至於入行三年仍被叫「小謝金燕」，舒子晨覺得這封號對自己來說是個助力，更因此活動接不完，曾月趕20場尾牙，賺進60萬元，她說：「我很怕沒錢，不想再過小時候那種生活」。

(中時電子報)