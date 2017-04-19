美喬治亞州補選 民主黨帥哥歐索夫成焦點
因為選區原聯邦眾議院（U.S. House of Representatives）議員普萊斯（Tom Price）應總統川普（Donald Trump）邀請，前往華府出任衛生部長一職，讓喬治亞州（Georgia）的眾議員名額出缺，引發各界瘋狂爭搶。其中代表民主黨（Democratic Party）出征、在該地出生長大的製片人歐索夫（Jon Ossoff），因為年輕氣質和帥氣外型成為外界焦點。年僅30歲的歐索夫，被民主黨寄予眾望，希望借助他的聲望，終結共和黨自1978年以來獨霸該選區的狀態。
據美國國會山報（The Hills）報導，美國東南部喬治亞州今迎來國會議員補選，原任聯邦眾議員普萊斯因入閣而辭去職務，引發各方勢力角逐爭奪。其中，被民主黨寄予厚望的年輕製片人歐索夫成為鎂光燈前的重要焦點。這次補選的區域是喬治亞州第6選區，也是共和黨自1978年以來獨霸至今的選區，但歐索夫憑借其高人氣，選前最新民調顯示，雖然距離單獨過半當選仍有距離，可他應能拿下45%至48.5%的選票，進入第二輪補選中。
現年30歲的歐索夫，是澳洲籍移民第二代，出生於喬治亞州亞特蘭大（Atlanta），在第六選區的 Northlake長大。大學就讀於名校喬治城大學（Georgetown University），畢業後赴英國留學，畢業於倫敦政經學院（London School of Economics），以「美中在世貿組織（WTO）的政經對抗」取得碩士學位。在學期間曾是同州第4選區的眾議員漢克·約翰遜（Hank Johnson）助手，協助他成功贏得2006年的選戰。
代表民主黨的歐索夫在許多次專訪中，對於總統川普的許多言行表達批評。他希望未來若能當選，要將喬治亞州建設成新興高科技園區，吸引更多優秀人才進駐和投資，並貫徹監督政府的職責。面對他的挑戰，川普和共和黨方面則是主攻他的「弱點」之一：長時間並未居住在該選區，指責他並無代表選民的基礎，呼籲共和黨支持者投票反對他。
(中時電子報)
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