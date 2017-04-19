立法院行政大樓登錄古蹟 不影響換地案

立法院行政大樓登錄為市定古蹟。（北市文化局提供）

立法院議場登錄為歷史建築。（北市文化局提供）

北市府欲用立法院市有地，與國產署交換南港瓶蓋工廠等5處國有地，以利東區門戶計畫開發，去年雙方達成共識，但因市議會有異見，仍未審議通過。去年民間向北市文化局提報立法院具文資價值，今文資會決議通過，將行政大樓列為市定古蹟、議場為歷史建築，立法院日後擴建須循古蹟周邊興建規定，但仍不影響與市府換地意願。

去年底有民眾提報立法院為文化資產，年初文資委員現勘認為，立法院具文資保存價值。其中ㄇ字型行政大樓，原為日治時期台北州立第二高等女學校校舍，現存的西、南側L型磚構造建築建於1919年，牆身仍保留原有材料與構造，1935年增建北側現代主義風格建築，呈現原建築特色且保存狀況良好。

文資委員認為，該建物在政府遷台後成為立法院，見證日治中、後期女子中學教育和台灣民主法治史，在教育、政治、歷史及文化上都具有重要意義，同意指定為市定古蹟。

至於1960年興建的立法院議場，位在中庭中軸線上，外觀簡潔比例優美，為現代主義風格建築，考量議場是國家議事、重大法案的催生地，見證臺灣民主發展，其歷史地位具代表性，登錄為歷史建築，未來保留擴建的可能性。

立法院總務處副處長周傑會中表示，立法院附近長有陳情抗議，今天就有反年今改革團隊包圍院區，先前文資委員會勘時，曾建議將鎮江街陳情抗議區也納入範圍，立法院希望將北側青島東路、鎮江街部分，一併納入院址範圍，確定範圍才能進行後續保存計畫。

不過文化局說，通過登錄古蹟後，後續會做修復再利用計畫的完整調查，到時若要擴大指定範圍，需以專業調查作為佐證依據，今天無法直接討論。

至於後續規劃，立法院秘書長室顧問王全忠表示，與北市府換地成功後，才會有具體規劃，目前院內小吃部、福利社有違建，已有公共安全疑慮，加上院內開會空間不足，未來擬拆除興建新大樓，不過行政大樓指定為古蹟後，周邊開發將有高度、建築外觀等限制，王全忠表示，後續會依相關規定辦理。

(中時)