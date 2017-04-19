新北「石花菜」正當時！低熱量吃健康
現代人外食多，不免 吃重鹹、高熱量！想要好身材、健康，食療很重要！3月底開始，在濱海公路旁的空地就會看到一片紫褐色或黃色的地毯，這可不是垃圾，是漁民在曬石花菜「台灣寒天─石花菜」，這可是東北角潮間帶海域的特產。
台灣東北角海域全年皆有生長石花菜，每年4月至6月是石花菜生長最茂盛的時期。石花菜是生長在海水低潮線至潮下帶3公尺至10公尺以深的礁岩上，每逢農曆初一、十五潮水退潮至最低潮時是最佳的採收時機，漁民可以輕易地站在礁岩區採摘石花菜，其他日子需穿著防寒衣游泳採摘石花菜。
採收後，由漁民以手工篩選並清洗石花菜株，並經過7次的反覆清洗曝曬，始為石花菜乾，才可下鍋熬煮成營養美味的石花凍，每杯石花凍都是漁民辛苦的結晶呢！
農業局長李玟表示，石花菜是新北市東北角海域最具經濟價值的藻類，石花菜除了膠質濃稠，富含膳食纖維，還有多種人體所需的維生素B1、B2、A、E及微量元素碘等。
以一個布丁杯(約150mL)大小的石花凍為例，熱量僅約30大卡，低卡、營養又富含飽足感是安心又健康的食品。市府也為了保護石花菜資源，禁止在每年10月1日起至隔年4月15日期間，於位於萬里、瑞芳和貢寮的3處漁業資源保育區內，以任何方式採捕石花菜，讓石花菜資源得以永續利用。
(中時電子報)
關鍵字：健康
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