政院：前瞻基礎建設計畫新北納900多億 絕未忽略
針對新北市長朱立倫近日質疑新北市的軌道建設計畫未被納入「前瞻基礎建設計畫」一事，行政院發言人徐國勇今（19）日重申，中央政府係從國家整體發展及資源的有效運用，經周詳評估而提出前瞻基礎建設計畫，絕無任何偏頗或政治考量。
徐國勇指出，中央政府在大台北地區捷運、鐵路地下化建設已經投入1兆元以上預算，此次納入前瞻基礎建設軌道計畫之新北三鶯缐、淡海輕軌、安坑輕軌共821.38億元，其中特別預算占203.32億元，年度預算占618.06億元(年度中央補助109.37億元)。
此外，在前瞻基礎建設水環境部分，也納入新北市有關加強水庫保育、水環境改善、中央管河川、雙溪生態水庫、無自來水改善及節水等工程或計畫共154.6億元特別預算，顯示中央絕對沒有忽略新北市的需求。
至於新北市政府爭取汐止民生線、環狀線二期南環段及北環段、萬大中和樹林線二期計畫納入前瞻基礎建設案，徐表示，若能與台北市政府形成共識，仍可依現行捷運審查作業要點循序審議，俟計畫奉行政院核定後，在年度預算執行。
徐國勇強調，政府非常重視新北市發展需求，新北市已有許多最近執行與過去核定的重大建設案。未來新北市若有其他重大建設需求，可以提出具競爭力的計畫，與其他縣市一起爭取前瞻基礎建設中的城鄉發展計畫。
(集團連線報導)
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