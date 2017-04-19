與W姓小鲜肉夜讀劇本？ 陳喬恩不排除訴諸法律

陳喬恩被爆與小鲜肉傳緋聞，工作室發聲明澄清。(圖/新浪娛樂)

號稱「大陸第一狗仔」的卓偉，不僅曾爆料七十位明星隱私，更因為踢爆「白百何出軌」聲名大噪，未料近日再爆料陳喬恩與W姓小鲜肉傳緋聞，立刻讓人推測對象就是陳喬恩，對此工作室也闢謠澄清，甚至不排除訴諸法律。

陳喬恩將事業重心移向大陸後，身價水漲船高。(圖/本報系資料照)

日前卓偉在微博問答裡曝出，「某東方不敗姐姐在拍攝期間與W姓小鲜肉傳緋聞」，更表示去年拍戲時曾邀約W姓小鲜肉到房間夜讀劇本，這讓網友將目標鎖定在《笑傲江湖》裡扮演東方不敗的陳喬恩，對此陳喬恩所屬工作室立即闢謠，表示經過大量瀏覽與傳播，已經引發公眾猜測與誤導，造成陳喬恩名譽嚴重損害，目前已委託律師調查取證，必要時陳喬恩也將採取法律行動絕不寬待。

對此許多網友紛紛留言力挺陳喬恩，也呼籲眾人不要輕易誤信謠言，不過有網友猜測在卓偉無止盡的爆料之下，下一個中槍的不知道又會是哪個藝人。

(中時電子報)