民調又墊底，涂醒哲跳針式強調「有信心獲總統提名」

嘉義市長涂醒哲強調有信心獲蔡英文總統提名競選連任。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲今天參加就業博覽會。（廖素慧攝）

「周刊王」公布最新縣市長施政民調，嘉義市長涂醒哲又墊底，對此，他受訪時跳針式強調「我的對手不是別的縣市長，是在嘉義市選市長，對手是其他政黨的人選，提名無關黨中央，有信心獲得蔡總統提名」。

涂醒哲表示，民調我們都會參考，但我們有自己做的民調，「我不是要去別的縣市選縣市長，是在嘉義市選市長，對手不是別的縣市長」，祝福他們得到肯定，我要更加努力，我的對手是其他黨派的人選，我會再加把勁。

涂醒哲表示，黨中央已定調由總統提名，「有信心總統一定提名我競選連任」，市民肯定才是最重要，因此，我是跟其他政黨的對手比，而非黨內的對手。

(中時)