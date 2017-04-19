網路學習栽種技術　自家水耕大麻遭警查獲

陳男在家中及租屋處，用水耕方式栽種大麻。（陳麒全翻攝）

發芽中的大麻種子28顆。（陳麒全翻攝）

水耕種植設備、植物生長燈、除濕機、肥料等物品，一應俱全。 （陳麒全翻攝）

航警得線報查獲一名擔任司機工作的20歲陳姓男子，利用網路資訊獲得栽種大麻的相關方法，並在家中及租屋處，用水耕方式栽種大麻，18日被航空警察局專案小組查獲，依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，月前接獲線報指出，因大麻國內供應需求讓行情看漲，有人怕走私進口闖關被抓，利用自行種植方式想要販賣獲利，與內湖警分局、台南市刑大、西螺警分局等單位共同組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官林育駿指揮偵辦。

經過跟監、追查，發現陳姓男子涉嫌重大，再向桃園地方法院聲請搜索票後，18日下午分別前往陳男位在嘉義市國城4街、東洋新村的住家與租屋處等地搜索，當場起出大麻活株6株、發芽中的大麻種子28顆、水耕種植設備、植物生長燈、除濕機、肥料等物品，並逮捕陳姓男子到案。

陳姓男子在偵訊時供稱，因為販售大麻有暴利可圖，所以在網路上習得大麻種植技術後，自國外網站購買大麻種子回台，並在住宅房間內及租屋處自建溫室栽種

警方呼籲，大麻屬第2級毒品，走私大麻種子、栽種、持有大麻仍違反現行法令，且吸食大麻會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知及生殖力減退等危害，尤其，學校及家長應多加關心青少年之生活，避免少年因好奇心驅使而嘗試毒品，以致遺憾終身。

(中時)