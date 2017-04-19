被強虜簽下1150萬本票 警檢瓦解暴力討債集團

竹聯幫豹堂台中分會去年8月在溪湖砸車，迫黃姓配害人簽下1150萬元本票。（吳敏菁翻攝）

彰化縣警局偵二隊與台中市警局大甲分局破獲「竹聯幫豹堂台中分會」以李志森為首之成員13人。（吳敏菁翻攝）

黃姓男子幫朋友作保，被暴力討債集團盯上，去年八月在溪湖員集路被攔截，狠拖下車丟大馬路，轎車被狂扁砸毀，還被迫簽下巨額本票，彰化縣警局偵二隊與台中市警局大甲分局破獲「竹聯幫豹堂台中分會」以李志森為首之成員13人，檢方漏夜偵訊，陳、林、李等3嫌，情節重大今天凌晨被法院羈押。

彰化縣警局刑大偵二隊長林世行表示，李原為竹聯幫豹堂台中分會堂主，於今年初扶植陳姓小弟任堂主，以暴力討債為業，分別在彰化縣溪湖鎮，台中市西屯區、南屯區、大雅區、神岡區、大甲區等地，接受債權人委託。

「為了討債，無所不用其極！」彰化黃姓被害人表示，糊里糊塗幫朋友作保，不知不覺間惹上暴力集團，深夜開車被攔截，被持槍恐嚇、傷害，轎車被砸毀，在暴力脅迫下，還簽下1150萬元本票，街頭上演全武行，叫人看了都喪膽，路人報案。

彰縣警局刑大偵二隊和溪湖分局深入偵辦，昨天和台中市大甲警分局破獲集團，警方指出，該集團接到討債任務，就派遣旗下幫眾小弟前往對被害人搶擄、持搶恐嚇、妨害自由、毀損車輛、傷害、強制簽立本票等手段，造成被害人心生畏懼，按時還款

，無法還款的，只好四處躲藏，以逃避該組織成員之暴力魔掌。

警方執行搜索時，共查獲鋁製球棒2枝、鐵棍1枝、膠條2枝、手銬2副等證物，依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送。

承辦檢察官偵訊後，認陳嫌、林嫌、李嫌等3位首謀涉犯妨害自由、恐嚇取財等罪嫌情節重大，且有串證、反覆實施同一犯罪之虞，向台灣彰化地方法院聲請羈押，經法院於今日凌晨1時35分裁准。

(中時)