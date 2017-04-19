用錢能解決問題？民團諷少子化辦公室反促少子化

托育政策催生聯盟等多個團體今出面痛批，「別以為用錢就能解決女人不敢多生的問題！」（陳宜加攝）

搶救低迷生育率，衛生福利部成立「少子化辦公室」，研議加碼津貼、補助私立托嬰等策略。但托育政策催生聯盟等多個團體今出面痛批，「別以為用錢就能解決女人不敢多生的問題！」面對少子女化，不應濫發現金，而應強化公共化托育。

聯盟召集人劉毓秀表示，台灣生育率自1980年後開始「崩落」，除了生肖龍年生育率較高，不斷下探新低，2004年迄今更未曾突破1.2。與國外相較分析，台灣女性教育程度高，卻低就業、低生育，「生涯矛盾」成為根本問題。

她指出，政府一味「給錢」，不僅無助於解決問題，更恐全盤皆輸，揶揄「少子化辦公室」反將促進少子女化，問題也不該僅由單一部會處理。

聯盟指出，過去政府發放未就業育兒津貼、爺奶津貼等，無助於家長減輕育兒成本、安心就業，實為自欺欺人；另補助私立托嬰政策更導致業者全面漲價，第一線人員薪資卻未提升，平均月薪僅2.4萬元，品質也難以把關。

聯盟今提出4大有效手段，分別為支持父母兼顧工作與育兒、讓家長能負擔2名子女、普及平價與優質公共托育、讓托育人員有合理薪資；並建議衛福部效法教育部推動非營利幼兒園模式，提供0至2歲公共化居家托育。

劉毓秀進一步指出，透過修訂《兒童及少年福利與權益保障法》，規劃政府對於品質、收費、人員薪資具充分掌控力的措施，打造居家托育成為更理想工作，家長也無後顧之憂。應將浮濫、無效現金補助或津貼用於強化公托。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，台灣普遍存在迷思，認為女性高就業造成低低生育，但國外統計證明，高就業率才能造就高生育率；而女性平均薪資低於男性，導致多數女性「別無選擇」，呼籲政府「給家長選擇而非給錢。」

「補助只是肉包子打狗！」台灣女人連線常務理事黃淑英更直言，政府未能針對真正問題提出有效解方，2000年至2010年總計發放265億元，生育率卻一路從1.68跌至0.89谷底，搶救生育率應配合國家人口政策、拉高層級。

(中時)