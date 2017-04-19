中華民國農會改選 張永成連任總幹事

中華民國農會今天舉行理事長、總幹事改選，現任總幹事張永成順利連任，暢談接下來的願景。（林欣儀攝）

中華民國農會今天上午召開會員大會，並進行理事長、總幹事改選，過程平和，由蕭景田、張永成分別連任理事長、總幹事。

這場改選上午10時許展開，來自全台各地、約90名會員參加，投票流程平和，於11時許新任理事長、總幹事順利出爐，於2005年即接任台灣省農會總幹事、2013年當選首任中華民國農會總幹事的張永成再度獲得連任。

張永成是雲林縣前縣長張榮味的妹婿，曾任雲林縣農會總幹事等職務，因他廣結善緣且處事獲肯定，成為國內擁有中央、省、縣等三級農會總幹事資歷的第一人，未來盼持續拓展台灣農產品國際貿易與洽談合作案。

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