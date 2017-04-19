暑假做什麼？公部門見習時薪133元

今年大專生公部門見習計畫第一梯次(4-5月)已經開始，先前來不及參加的同學們，別錯過暑假階段(7-8月)的機會，見習津貼每小時133元！相關見習機會皆已陸續上線，有興趣的大專生可到「RICH職場體驗網」報名。

教育部青年署表示，暑假期間的提供見習職缺的單位有中央部會及縣市政府，如財政部、交通部、教育部、衛生福利部、行政院農業委員會、新北市政府、屏東縣政府、金門縣政府…等單位，見習內容相當多元豐富。

此外，也有一些戶外見習職缺，國家風景管理區的業務可體驗導覽解說工作；若喜歡室內文青的活動，有圖書館的業務可學習；若想了解新聞媒體行銷操作手法，有新聞聯繫的業務供選擇；若喜歡與民眾互動，又喜歡旅遊，有觀光發展處的職缺可大展長才。

(中時)