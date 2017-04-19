年改審查場外爆衝突 警政署：依法偵辦
立法院今審查年金改革法案，上午警方依據規劃的安全動線，由多名警力護送立委及出席官員進入院區，惟仍發生抗議民眾以非理性方式圍堵、推擠委員、官員、立院職員及媒體記者，甚至破壞新聞媒體SNG車輛前擋玻璃等11案。警政署指出，已由北市警局依法偵辦中。
署長陳國恩表示，對於違法脫序行為，警方已即時制止防處，除當場逮捕現行犯，並報請檢察官指揮偵辦，依現場蒐得相關事證依法追究嚴辦，絕不寬貸。
立法院司法及法制委員會今日審查年金改革修正草案，反年金改革團體號召群眾於4月18日下午2時起至4月19日，至立法院周邊舉辦「夜宿圍城」陳抗活動。
警政署表示，為確保議事順利進行、維護立委安全及避免民眾及執勤員警受傷，警政署規畫專案勤務，由北市警局、保六總隊及相關機關全力執行安全維護工作，針對可能危害程度、歷次違法脫序情形等危安因素，期前整備規畫。警政署並一級開設聯合指揮所，全程掌握狀況，即時因處。
警政署事先針對立法院院區至院區外委員辦公室動線，規畫安全走廊及替代路線，部署適當警力及阻材，並主動聯繫立委維安需求，強化其人身及辦公室處所安全，維護委員與出席官員人身安全，讓立法院議事順利進行。不過，今天上午仍發生數起衝突。
警政署呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求，警方對集會遊行活動秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴政執法」的立場。
(中時)
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