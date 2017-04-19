林欽榮遭蛇籠割傷流血 柯文哲探視

林欽榮手指遭割傷包紮。（台北市政府提供）

柯文哲（右）探視林欽榮。（台北市政府提供）

台北市副市長林欽榮今天早上要到立法院參加前瞻建設計畫公聽會時，遭到抗議年金改革民眾推擠，手被撞上蛇籠割傷流血。台北市長柯文哲上午出席完北部流行音樂中心興建工程上梁典禮後回市府，前往林欽榮辦公室探視，林的手指已包紮好。

北市政府表示，林欽榮左手手指有些微割傷，但不影響辦公。

(中時)