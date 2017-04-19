中市取消老人健保補助 議員批社福縮水

中市府取消老人健保補助引民非議，向市議員陳淑華（左）陳情；，希望市府能苦民所苦全面恢復補助老人健保費！（陳世宗攝）

台中市政府配合「發展長照2.0」，今年起取消全面補助65歲以上老人健保費，引起長輩們的錯愕與不滿，市議員陳淑華19日為民請命，抨擊將影響高達18萬人、超過10多萬戶家庭生計！社會局指出，106年起僅補助低收及中低收入戶65歲以上長輩健保費。

陳淑華說，前市府時代，她率先在台中市議會提案，要求台中市應比照台北市、高雄市給予65歲以上老人健保補助；並建議市府應研議針對所得稅率在5%及5%以下的家戶老人家健保費恢復由市府補助繳納，這是給年輕人「實質薪資補貼」。

陳淑華指出，依照健保繳費制度，長輩健保大都依附在工作所得及領薪資的兒女，直接由所得或薪資轉帳扣繳；取消補助直接感受到壓力的是薪資所得者。日前公布房價所得比，中市飆高到9.42倍，加上物價高漲影響，家戶可支配所得嚴重縮水，經濟壓力劇增。

常在公園散步運動的楊老先生說，公園內也是罵聲連連，他兒子過年前後才因公司淡季被迫休無薪休假，感受特別深刻。菜市場裡買菜、賣菜的婆婆媽媽也怨聲載道；擺攤做生意的何姓婦人說，地主攤位租金飆漲，媽媽健保又無補助，儼如雪上加霜。

社會局指表示，中市過去只要年滿65歲、個人綜合所得稅率在5％以下即可獲得補助，因標準過於寬鬆，29萬老年人口中有18萬人獲得補助；更有近半數領取補助者擁有不動產超過750萬元、年利息所得超過5萬元，健保補助支出逐年高度成長，至105年已成長到12億元，排擠到其他老人照顧服務。

社會局強調，高齡化社會來臨，長輩需要更加完善老人照顧服務，像是投入在托老一條龍或者是中央的長照2.0政策，這些都需要財源；在資源有限下，老人健保費補助自106年起調整補助對象，僅補助低收及中低收入戶65歲以上長輩健保費。

(中時)