竹市棒球場整建 林智堅借鏡福岡巨蛋

林智堅造訪福岡巨蛋。（徐養齡攝）

林智堅參觀巨蛋內的王貞治看板及周邊球具文物。（徐養齡攝）

福岡巨蛋。（徐養齡攝）

福岡巨蛋具國際比賽規模。（徐養齡攝）

新竹市立棒球場即將「打掉重練」，全新面貌令人期待，市長林智堅思考整建計畫，19日專程赴日本福岡雅虎巨蛋棒球場巡禮，坐在觀眾席上親身體驗國際級場館規格，將帶回豐富的點子，為球場整建工程加分。

福岡巨蛋是日本職棒福岡軟體銀行鷹的主場，是日本第二座巨蛋，場地為人工草皮，棒球界傳奇人物王貞治更曾任該隊監督，儘管已退休，但館內王貞治相關介紹仍非常豐富，甚至有王童年時父親開中華料理的模擬場景，加上新穎的球迷座椅、看板、包廂等設施，讓林智堅留下深刻印象。

林智堅指出，福岡巨蛋在「軟銀鷹」專屬經營下，場館周邊劃有美食街、百貨商場、飯店與購物商店，同時也是九州地區職棒商品最齊全之處，曾經在2001年締造日本職棒史上，觀眾動員數超過253萬的驚人紀錄，被視為運動產業成功帶動城市行銷的案例。

林智堅說，未來新的新竹棒球場，除重建三層樓的內野看台、內外野草坪、照明及機電系統、球員休息室、復健室、牛棚練習區、球迷用餐與商品區，也將同步充實新竹市的運動產業行銷，積極徵詢竹科企業認養球隊，成立國內第五支職棒隊伍主場，提升新竹市的城市能見度。

(中時)