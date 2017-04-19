竹市棒球場整建 林智堅借鏡福岡巨蛋
新竹市立棒球場即將「打掉重練」，全新面貌令人期待，市長林智堅思考整建計畫，19日專程赴日本福岡雅虎巨蛋棒球場巡禮，坐在觀眾席上親身體驗國際級場館規格，將帶回豐富的點子，為球場整建工程加分。
福岡巨蛋是日本職棒福岡軟體銀行鷹的主場，是日本第二座巨蛋，場地為人工草皮，棒球界傳奇人物王貞治更曾任該隊監督，儘管已退休，但館內王貞治相關介紹仍非常豐富，甚至有王童年時父親開中華料理的模擬場景，加上新穎的球迷座椅、看板、包廂等設施，讓林智堅留下深刻印象。
林智堅指出，福岡巨蛋在「軟銀鷹」專屬經營下，場館周邊劃有美食街、百貨商場、飯店與購物商店，同時也是九州地區職棒商品最齊全之處，曾經在2001年締造日本職棒史上，觀眾動員數超過253萬的驚人紀錄，被視為運動產業成功帶動城市行銷的案例。
林智堅說，未來新的新竹棒球場，除重建三層樓的內野看台、內外野草坪、照明及機電系統、球員休息室、復健室、牛棚練習區、球迷用餐與商品區，也將同步充實新竹市的運動產業行銷，積極徵詢竹科企業認養球隊，成立國內第五支職棒隊伍主場，提升新竹市的城市能見度。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。