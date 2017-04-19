MLB》同日尬陳偉殷 達比修有丟4分 柳賢振挨3轟

達比修有今面對運動家，先發5.1局丟4分。(美聯社)

台日韓投手今天同日對決，馬林魚隊陳偉殷面對水手打線，投出7局無安打、無失分；遊騎兵日籍投手達比修有，尬上運動家，5.1局丟4分；道奇韓國投手柳賢振，面對洛磯，6局挨3轟失4分。陳偉殷除寫下生涯最佳表現外，也完勝達比修有、柳賢振。

(中時電子報)