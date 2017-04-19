年改衝突 小英下午總統府發表談話

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

抗議民眾與警方發生衝突。（陳信翰攝）

立法院今天審查年金法案，立委、媒體進入立法院時，都遭反年改團體阻擋引發衝突。總統蔡英文下午1點半將發表談話，除表達年金改革決心外，也將呼籲各界理性以對。

軍公教團體昨號召上千群眾包圍立院夜宿抗議，上午在立法院周遭進行圍堵，朝野立委進入立院時，遭推擠甚至受傷。

總統蔡英文原訂下午將前往民進黨主持中常會，下午1時30分發表簡短談話，因可能被堵，臨時改至總統府開記者會。

(工商)