台中福華母親節蛋糕 讓媽咪吃健康

「馨花綻放起司蛋糕」濃濃的起司口感厚實綿密，6吋980元。（台中福華飯店提供）

「地瓜蘭姆米蛋糕」多了養生訴求，為媽媽的健康把關，6吋680元。（台中福華飯店提供）

「馨巧咖啡覆盆子千層蛋糕」每一口都是味蕾的幸福與滿足，6吋680元，8 吋980元。（台中福華飯店提供）

又到了感恩媽咪的溫馨五月，台中福華飯店推出「馨花綻放」母親節專案，5/1至5/14推出多款母親節蛋糕，5/7前預訂享有早鳥85折優惠，享用餐飲或住房的母親房客也會獲贈小禮物。

今年台中福華首次顛覆傳統，將蛋糕融合地瓜健康食材，推出「地瓜蘭姆米蛋糕」，主廚降低甜份及奶油的使用，選用上等在來米加上台農57號黃金地瓜，再加入蘭姆酒，馥郁口感顛覆味蕾，也讓媽咪吃得健康。

今年的蛋糕偏重養生健康，連每年最討喜的巧克力口味也推出以厚實的沙哈蛋糕為基底的「馨巧咖啡覆盆子千層蛋糕」，苦甜巧克力混搭香濃咖啡醬，淋上一層一層的覆盆子果泥，多層次酸甜口感紮實。

起司控的媽咪們則可試試「馨花綻放起司蛋糕」，採用當季洛神花拌入濃郁起司，能夠滿足起司愛好者。

台中福華母親節專案包含餐飲與住房，4/30前預訂3F江南春和16F海華樓中式桌菜，享有早鳥9折優惠，2F美樂琪餐廳也推出豐盛午晚餐自助百匯，全館只要單筆消費滿3000元以上即贈送康乃馨毛巾。

另外，凡房客符合母親資格者，於5/14母親節當天退房時，即贈康乃馨毛巾。訂位專線(04)2463-1616轉2036豪吧、2201美樂琪、2301江南春、21601海華樓或上官網查詢。

(中時)