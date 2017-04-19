對抗熱帶病 比爾蓋茲籲梅伊勿刪國際援助預算

比爾．蓋茲警告，未來恐有全新流行疾病爆發，且一年就能奪走逾3000萬條人命。(美聯社)

一名剛果小男孩正在接種黃熱病疫苗。(圖/美聯社)

過去幾年比爾蓋茲和英國政府在對抗全球疾病衛生方面，一直密切合作，但是日前梅伊突然宣布英國即將提早舉行國會大選，讓英國政治充滿不確定性，比爾蓋茲坦言擔心梅伊可能承受來自政治壓力，而刪減國際援助的預算，轉而投向國防安全，因此，全球首富比爾蓋茲(Bill Gates)公開呼籲梅伊，不要拿英脫歐當擋箭牌，刪減對國際補助的預算，或逃避協助全球窮困社區的責任。

比爾蓋茲接受英國《獨立報》(The Independent)獨家專訪時表示，英國可以說是全球最大的無名英雄，努力打擊全球最嚴重、普遍的疾病，而且英國納稅人應該很驕傲他們的錢可以拿來成就這些事情，他們應該對此感到相當驕傲。

比爾蓋茲與梅琳達基金會5年前成立了一個全球聯盟，宣誓將要對抗和打擊全球普遍存在的17種疾病，可能影響生活在熱帶及亞熱帶國家超過10億的人口。

上周三(12日)在日內瓦舉行全球防治被忽視的熱帶病峰會，比爾蓋茲認為這是一個很好的機會，得以向全世界說明過去5年在打擊這些熱帶病的努力上，已經取得很大的進展，而且，過去英國也一直扮演著相當關鍵和重要的角色。因此他再度公開呼籲，英國首相梅伊不要把國際援助的預算通通拿去給國防部了。

比爾蓋茲再次強調，他的基金會與英國政府過去一直密切合作，他們在全球衛生和農業方面有著相當愉快的合作經驗。

(中時電子報)