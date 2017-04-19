台灣第一大亞果遊艇俱樂部 澎湖設國際級遊艇碼頭

打造海洋休閒生活，全台灣第1大亞果遊艇俱樂部跨海澎湖開發國際級遊艇碼頭，19日亞澎帆船會所率先開幕，廢棄漁港脫胎換骨煥然一新，展現澎湖海洋新風貌。

安檢所遷移，馬公埠第一漁港荒廢已久，澎湖縣政府積極招商開發，世界前4大嘉鴻遊艇集團與萬通人力集團合資的亞果遊艇俱樂部相中澎湖遊艇市場蓬勃潛力，大舉進軍投資。

活化廢棄第一漁港注入新活力，歷時半年多時間重劃整修，近百坪休閒會所一樓規劃會員專用盥洗區、二樓開放式餐飲區及休閒區，尤其綿延數百公尺的木棧道露天咖啡啤酒吧是最大特色。

碼頭水岸同時規劃了55個遊艇泊位，設置五星錨碼碼頭相關設施，提供各式遊艇及帆船停靠，24小時守衛管理的安全保障。

亞澎帆船俱樂部昨日落成啟用，象徵了澎湖遊艇休閒觀光跨出第一步；澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、市代會主席陳永澎等親臨祝賀。

嶄新的遊艇碼頭預定6月正式開幕，屆時將盛大舉辦「2017澎湖遊艇生活節」活動，旗下4艘遊艇及14艘帆船等船隊將滿載上百人跨海澎湖逗熱鬧，馳騁大海暢快跳島旅遊，徜徉在澎湖碧海藍天中。

(中時)